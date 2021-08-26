جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع ( طلبه عويضه - عبدالعزيز - الرمليه – الجامعه - الكورنيش – المحافظه) بحي ثان الزقازيق ليصدر توجيهاته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجية المسائية ، وإلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة و بالمساحات المخصصه لهم وعدم التعدي علي حرم الطريق ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وخلال جولته بشوارع المدينة وجه محافظ الشرقية رجال المرور بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين بقواعد السير ، مؤكداً على تطبيق القانون بقوه وحسم علي المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل والتواجد بالشارع علي مدار اليوم لمتابعة أعمال النوبتجيه الصباحية والمسائية لعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، وكذا العمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رافق المحافظ في الجولة نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.