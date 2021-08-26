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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

إعفاء الإسرائيليين
إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول الولايات المتحدة

افاد موقع "يديعوت احرنوت" العبرية ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن اتفقا لدفع اعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة في نهاية اجتماعهما ليلة امس في واشنطن.

وفي نهاية الاجتماع نشرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان بينيت وبلينكن اتفقا على أهمية الخطوة، التي في اطارها سيتم شمل إسرائيل في برنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول، مشددين على ان هذه الخطوة ستقدم دعما للمواطنين الإسرائيليين والامريكيين على حد سواء.

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ونقل الموقع عن مصدر في بعثة رئيس الحكومة الإسرائيلية في واشنطن والذي قال خلال تطرقه الى بيان وزارة الخارجية الامريكية:"لا يوجد اي سبب لعدم وجود إسرائيل في برنامج الاعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة" .

وأوضح المصدر :"هذا لا يعني ان الامر سيحدث بين ليلة وضحاها، الجانبان يفهمان انه يجب العمل سوية، حتى لو استغرق الامر مدة طويلة، توجد هنا رسالة من الإدارة الامريكية للشعب في إسرائيل انه توجد علاقة بين الشعبين، كان من المهم لرئيس الحكومة دفع هذا الامر، ونأمل ان يتم طرح الموضوع خلال الاجتماع مع بايدن".


برنامج الاعفاء من التأشيرة الأمريكي يشمل 39 دولة في انحاء العالم، والدولة الأخيرة التي ضمت الى البرنامج كانت في فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي بولندا، ومؤخرا اعلن بلينكن ان الولايات المتحدة ستضم كرواتيا.

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