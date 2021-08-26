مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقي طالب مصرعة متأثراً بإصابته التي لحقت به عقب ان صدمته سيارة ميكروباص وإصابة شخصين أمام قرية كفر عياد، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى بلبيس يفيد وصول "عمر ال ش " 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مُقيم كفر عياد دائرة مركز شرطة أبو حماد، جثةً هامدةً،و"أحمد م " سائق، مُقيم بكفر موسى عمران،مصاب بجرح متهتك أعلى الساعد الأيسر، و"رمضان أ " 29 سنة، مُقيم بقرية الرحمانية دائرة مركز شرطة أبو كبير، مصابًا بالساعد الأيسر.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور الطالب الطريق أمام قريته صدمته سيارة ميكروباص مُسرعة يقودها المصاب الأول مما أسفر عن مصرع الطفل وإصابة قائد السيارة وشخص آخر كانت برفقته في المقاعد الأمامية.

بسؤال والد الطفل، أفاد بأن نجله كان في طريقه لحضور درس خصوصي بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، والتحفظ على قائد السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.