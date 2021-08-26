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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بنشرقي يدخل قائمة الأغلى للمحترفين المغاربة

أشرف بنشرقي نجم نادى
أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك

دخل أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك قائمة أغلي اللاعبين المغاربة المحترفين فى مختلف دوريات العالم.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي النادى الأهلى إلى ٦ نقاط.

وذكرت تقارير مغربية أن أيوب الكعبي لاعب الوداد البيضاوي الحالي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المحترفين خارج المغرب.

وأشارت إلى أن أيوب الكعبي بلغت قيمة عقد انتقاله من فريق نهضة بركان المغربي إلى فريق هيبي شينا فورشن الصيني نحو  ٦ ملايين يورو.

فيما بلغت قيمة انتقال أشرف بنشرقي من صفوف الوداد البيضاوي المغربي الى نادى الهلال السعودي خمسة ملايين يورو.

ووصلت قيمة صفقة انتقال سفيان رحيمى من نادى الرجاء البيضاوي إلى العين الإماراتي نحو ٣ ملايين يورو.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل للمغربي أشرف بن شرقي طوال تاريخه فى صفوف نادى الزمالك.

وشارك أشرف بنشرقي فى ٤ مواسم في الدوري المغربي سجل خلالها ١٧ هدفا.

وانتقل بعدها إلى صفوف فريق الهلال السعودي ليقضى  موسم واحد في الدوري السعودي سجل خلالها ٣ أهداف.

وبعدها شارك فى موسم واحد في الدوري الفرنسي بأحد اندية الدرجة الثانية سجل خلالها ٣ أهداف فقط.

فيما نجح هذا الموسم مع نادى الزمالك فى تسجيل ١٥ هدفا.

الزمالك أشرف بنشرقي بنشرقي نادي الزمالك أهداف أشرف بنشرقي

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