السيمفونى يعزف رقصات سلوفاكية ومجرية بقيادة سعد باشا فى الأوبرا.. بعد غد

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا بعد غدٍ السبت على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة الاليزيه لچورچ بيزيه، متتابعة جيانييه لارام خاتشاتوريان، الرقصة الثانية لماركيز، رقصات سلوفاكية لديڤورجاك ، رقصات مجرية لبرامز وهوابانجو لمونكايو .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .