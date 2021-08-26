سعيد الأرتيست ونسمة محجوب فى مهرجان القلعة

تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ويقام فى الثامنة مساء السبت 28 أغسطس على مسرح المحكى حفل لعازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست وفرقته، يتضمن تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية، إلى جانب عدد المعزوفات الإيقاعية المبتكرة منها “مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، إحنا الشباب، صباح مصري” وغيرها.

بعده وفى العاشرة مساءً، تقدم النجمة الشابة نسمة محجوب حفلا يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة كان منها “يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام الحال”، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الغربية بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل.