عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سعيد الأرتيست ونسمة محجوب فى مهرجان القلعة

صدى البلد

تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ويقام فى الثامنة مساء السبت 28 أغسطس على مسرح المحكى حفل لعازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست وفرقته، يتضمن تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية، إلى جانب عدد المعزوفات الإيقاعية المبتكرة منها “مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، إحنا الشباب، صباح مصري” وغيرها.

بعده وفى العاشرة مساءً، تقدم النجمة الشابة نسمة محجوب حفلا يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة كان منها “يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام الحال”، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الغربية بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل.

مهرجان القلعة دار الأوبرا الموسيقى سعيد نسمة محجوب مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغاء

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقدم نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات الدور الثاني

وزيرة الصحة: تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

فرجاني ساسي كلمة السر..رحيل اللاعب التونسي سر حصول الزمالك علي الدورى..اعرف الحكاية

الصحة :زيادة مراكز لقاحات كورونا إلى 678 وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

النواب يحسم جدل فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

الداخلية تكذب 4 شائعات.. وحريق قسم الشرابية وحفل محمد رمضان الأبرز

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ