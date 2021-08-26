مُعلم فيزياء بسوهاج يقدم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة الراسبين

قال محمود عبد الجبار مُعلم فيزياء بسوهاج، إنه أعلن استعداده لإعطاء دروس مجانية للطلاب الراسبين في مادة الفيزياء لمحاولة تدريس المنهج والمراجعة عليه في المدة القصيرة الباقية قبل بدء امتحانات الدور الثاني كنوع من الدعم للطلبة الراسبين.

وأضاف مُعلم فيزياء، عبر مكالمته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى": "لما شوفت درجات مادة الفيزياء لأكثر من طالب وطالبة كلموني إن درجاتهم وحشة ففكرت إني أساعدهم، فتواصلت معاهم ونزلت بوست عشان أديهم مراجعة"، كاشفا أنه توقع عدد الراسبين في الفيزياء ربما لن يتخطى عددهم 30 طالبا ولكنه فوجئ بأن أكثر 200 طالب تواصلوا معه ومن محافظات مختلفة".

واستطرد مُعلم فيزياء: "لما لقيت الإقبال كبير من الطلبة أخدت القرار وهجمع الطلبة في مكان، مع المُحافظة على التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهديهم كورس المراجعة عشان الامتحان".

وأكد مُعلم فيزياء، أنه كان لديه عقبة فى هذه المبادرة، وهي الطلاب الذين تواصلوا معه من محافظات بعيدة قالوا: «معندناش حد في منطقتنا عمل كدة، فقررت تصوير المراجعات والحصة وارفعها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليراها الجميع و لما لقيت العدد زيادة عن اللزوم ومعنديش مكان، وتواصلت مع مدرسين آخرين عشان أخد المكان بتاعهم لأن مساحته أكبر».

وأوضح مُعلم الفيزياء: "المبادرة لاقت صدى واسع مش بس عند الطلاب، لكن كمان المدرسين، اللي قرروا يتبنوا المبادرة ويعلنوا عن دروس خصوصية ومراجعات للطلبة مجانا".