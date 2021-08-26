نشرة المنوعات..القصة الكاملة لوفاة البلوجر أشكيناز السبكى.. ونقل 200 كلب وقطة من أفغانستان

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثريين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



حالة كبيرة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة البلوجر أشكيناز السبكي، المعروفة «أشكيناز هانم السبكي» خاصة أنها اشتهرت بحسها الفكاهي المستمر والسعي في عمل الخير من خلل مجموعة أنشأتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتي وفاتها متأثرة بجراحة أجرتها لإزالة ورم فوق الغدة الكظرية.

لسبب غريب... نفوق أصغر بقرة في العالم بعد دخولها موسوعة جينيس.. شاهد



أكدت وسائل إعلام محلية في بنجلاديش نفوق البقرة راني، أصغر بقرة في العالم، عن عمر عامين، بمزرعة صاحبها بالقرب من العاصمة البنجالية، دكا.

وزير الدفاع البريطانى يأمر بنقل 200 كلب وقطة من أفغانستان



سمح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بنقل حوالي 200 كلب وهرّ في رحلة للطيران العارض من كابول والتي تعود لمالك بريطاني لمأوى حيوانات في أفغانستان.

كرمه الرئيس.. قصة ملهمة لـ أول معيد بحقوق من مرضي ضمور العضلات..فيديو

تحدى محمد عمر من محافظة الشرقية الإعاقة بكل ما تعني الكلمة من معني، حيث أصبح نموذجًا تستلهم منه قوة الإرادة، وأهمية الرضا بقضاء الله، وضرورة أن يقف الأهل في ظهر أبناءهم صامدين رغم التحديات ليحققوا جميع أحلامهم خاصة إذا كانوا من أصحاب أمراض صعبة ونادرة كالضمور العضلي منتظراً تعينه رسميًا كأول معيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق من مرضي ضمور العضلات في الشرق الأوسط خلال فترة قليلة.