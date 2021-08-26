نشرة المنوعات.. بث مباشر قبل الموت.. مغني شهير يطلب تغيير اسمه.. والصحة العالمية تحذر من الجرعة التنشيطية

العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



بث مباشر قبل الموت

لقيت امرأة في ولاية تينيسي الأميركية مصرعها جراء الفيضانات التي اجتاحت منزلها خلال قيامها ببث مباشر عبر موقع «فيسبوك» بهدف إطلاع أفراد العائلة وأصدقاء على آخر المستجدات بشأن الفيضانات.

مغني شهير يطلب تغيير اسمه

طلب كاني ويست رسمياً تغيير اسمه إلى «يي»، وتقدم مغني الراب الأميركي الشهير، واسمه الكامل كاني عمري ويست، بطلب لتغيير الاسم بعد ما شهد منشوره رواجا كبيرا لدى متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

الصحة العالمية تحذر من الجرعات التنشيطية

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بتأجيل جرعات لقاح «كوفيد - 19» التنشيطية، مشيراً إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المائة فقط من سكانها.

باراشوت يتسبب في حرائق هائلة

يشهد العالم تغيرات مناخية غير مسبوقة حيث تتسبب في حرائق وفياضانات وذوبان للجليد في المناطق القطبية، يأتي ذلك بسبب العوامل الصناعية التي يفرط البشر في استخدامها بشكل يومي.

خبير ملكي يفجر مفاجئة بين هاري وويليام

أكد الخبير الملكي ستيوارت بيرس أن الأميرين ويليام وهاري أصلحا علاقتهما في الفترة الأخيرة، وأن زوجتيهما كيت ميدلتون وميجان ماركل أصبحتا قريبتين من بعضهما بعضاً.