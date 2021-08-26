عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وضع المرأة في حضارة الإسلام .. علي جمعة يوضح

وضع المرأة في حضارة
وضع المرأة في حضارة الإسلام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يكثر السؤال عن وضع المرأة في حضارة الإسلام، وهذا يجعلنا نرجع إلى مصادره، وإلى نتاج المسلمين الفكري، وإلى واقعهم التاريخي، وإلى واقعهم المعيشي، فالمرأة أحد نوعى الجنس البشرى، الذي كرمه الله على كثير من خلقه، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء:٧٠].

 

وأضاف علي جمعة أنه لا شك في أن هذا التكريم يشمل الذكر والأنثى، فالرجل مكرم باعتباره إنساناً، والمرأة مكرمة باعتبارها إنسانا كذلك، وقد كرم الله المرأة ولم يظلمها فيما تستحقه من حقوق، ولم يحمّلها ما لا تطيق، لأنه سبحانه خالقها، وهو أعلم بما يناسبها من حقوق وما يتوافق معها من واجبات، فقضية العدل والإنصاف مع المرأة ينبغي أن تكون متكاملة، فلا ينظر لها من جانب الحقوق فحسب، بل يمتد النظر ليشمل جانب الواجبات، وهناك حقائق لابد أن تكون مستقرة في عقل وقلب كل مسلم ومسلمة، وتكون راسخة في عقيدة من شهد «أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً رسول الله»، وهي أن عدل الله مطلق وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه، والله لا يُوزَنُ حكمُه بموازين البشر، بل المقياس الإلهي هو الذي ينبغي أن تقاس به أفعال العباد.

علي جمعة: المفتي خليفة النبي في أداء وظيفة البيان

ما أقل أشكال صلة الرحم؟ علي جمعة يوضح

وتابع علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، أن الله سبحانه وتعالى قد ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، فأخبر سبحانه بوحدة الأصل الإنساني الذي خلق منه الرجال والنساء في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:١]، وقال سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) [الأنعام:٩٨]، وقال عز من قائل: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) [الأعراف:١٨٩]، وقال تعالى: (خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) [الزمر:٦].

 

واستطرد علي جمعة: كما ساوى ربنا بينهما في أصل العبودية له وحده، وكذا في التكاليف الشرعية، ولم يفضل جنساً على آخر، بل جعل مقياس التفضيل التقوى والصلاح والإصلاح، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات:١٣]، ويتساوى الرجال والنساء، بل الإنسان وجميع خلق الله، في أصل العبودية، قال تعالى: (إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِى الرَّحْمَنِ عَبْداً) [مريم:٩٣].

وساوى الله بين الرجال والنساء في أصل التكاليف الشرعية، والثواب والعقاب على فعلها وتركها.

المراة حضارة الإسلام وضع المرأة في حضارة الإسلام الجنس البشري علي جمعة

موضوعات متعلقة

يجوز لزوج البنت تغيير ملابس حماته المسنة فى حالة واحدة.. الإفتاء توضح

طريقة سهلة لحفظ التشهد كي تصح الصلاة.. الإفتاء توضحها

علي جمعة: معنى الظاهر عنوان الباطن ورد في كثير من الأحاديث

دعاء تعجيل الزواج من شخص معين

دعاء يجعل الطفل الرضيع ينام بهدوء وسكينة

أعظم تحصين من السحر والحسد .. ردده يوميا

علي جمعة: المفتي خليفة النبي في أداء وظيفة البيان

هل يجوز للحائض دخول المسجد للاستماع لدرس علم؟ ..دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ريم سامى تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالى.. اليوم

مفوضية شئون اللاجئين تحتفي بمسيرة عطاء جواهر القاسمي

الجوية من 55% والحربية 60% .. تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ