ندوة حول أساليب التربية الناجحة للأبناء فى مكتبة المستقبل.. غدا

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "لكل مربى هل تعانى"، وذلك في الخامسة من مساء غد الجمعة في مكتبة المستقبل التابعة للجمعية والتى تأتى في إطار سلسلة من الندوات واللقاءات الاجتماعية و التى تهم كافة طبقات المجتمع.

وأضاف حلمى، أن الندوة تتناول أساليب تربية الآباء لأبنائهم تتباين بين أساليب تربوية إيجابية وناجحة، وبين أساليب خاطئة لا تأتى بالنتائج المرجوة منها، و أن هناك أساليب تربية للأبناء تكون جيدة وسليمة، والتى تعد مطلبا شرعيا وأيضا مطلبا حضاريا لبناء أجيال للمستقبل نافعة لبلادها وأوطانها، ونافعة لنفسها.

من جانبه قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل، أن الندوة تحاضر فيها ايمان مفتاح اخصائية تنمية بشرية، مشيرا إلى أن الندوة تلقى الضوء على العديد من الأمور التي يمكننا أن نتبعها أو نتجنبها أثناء تربيتنا لأطفالنا خلال جميع المراحل العمرية، والحصول على المعلومات التي يؤكدها لنا العلم.

وأكد عدلى، أن الندوة سوف تطرح العديد من التساؤلات وتجيب عليها من بينها أي نوع من المربين أنت؟، و كيف تكتشف نمطك في التربية بالتفصيل؟، وماهي خطواتك لتربية ناجحة ؟.