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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستنكر هجوم الحوثيين على خميس مشيط

الإمارات
الإمارات

أصدرت دولة الإمارات بيانات أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة على مدينة خميس مشيط، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.


وشددت  دولة الإمارات في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي علي  أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.


ودعت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريًا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

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تحالف دعم الشرعية: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية تجاه خميس مشيط


وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


وأوضح  البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الامارات السعودية المجتمع الدولي ميليشيا الحوثى طائرة مسيرة تحالف دعم الشرعية خميس مشيط

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