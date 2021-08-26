الغضبان: 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، مؤتمرا استثماريا موسعا ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، بما يساهم فى تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد ، ويحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة بورسعيد ، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، واللواء علاء عبد الكريم ، مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للضرائب والجمارك ، و الدكتور عبد المنعم عبد البارى مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري ببورسعيد و الاستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ .

وفى بداية المؤتمر ، وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، الشكر للمهندس يحيى ذكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للتعاون المثمر والدائم مع محافظة بورسعيد ، مؤكدا أن مؤتمر اليوم يأتى فى إطار التجهيز لمؤتمر اقتصادى استثمارى خلال الشهر القادم تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ، ويضم كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والعالم ، فى إطار الترويج والتسويق لمنطقة شرق بورسعيد ، لجذب المستثمرين من أبناء مصر لاستغلال وتنمية منطقة شرق بورسعيد والتى ستصبح من أهم المناطق الصناعية واللوجيستية فى العالم .

وأوضح " محافظ بورسعيد " أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس ، مشيرا أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد.

وأشار " المحافظ " خلال حديثه ، لوجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد وهما مصنع الأدوية ومصنع إنتاج الجلود والأحذية ، واللذان يساهمان فى رفع اسم مصر عاليا فى المجال الصناعى .

وقال اللواء عادل الغضبان ، أننا نمتلك ببورسعيد ٢ ميناء ، و٣ مناطق لوجيستية ، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق بورسعيد ، وكبرى المناطق العالمية ، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة المصرية على أرضها بحوالى ٣٣٧ مليار جنيه .

ووجه " محافظ بورسعيد " دعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، و أن يستثمروا مشروعاتهم فى هذه المنطقة الواعدة ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر ، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى والذى يعود على بورسعيد ومصر بالخير ويساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل .

ومن جانبه ، وجه اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، مستعرضا مزايا المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، وأهمية وجود المطور الصناعى " شركة شرق بورسعيد للتنمية " والتى تم اختيارها بدقة ولديها خبرة كبيرة فى المجال الصناعى والاستثمارى ، مشيرآ لعناصر المنطقة الاقتصادية والتى تقوم على مساحة ٤٦١ كم ٢ ، وتشمل ٤ مناطق صناعية و٦ موانىء بحرية ، و٣ مشغل موانىء رئيسى ، و١٤ مصور صناعى ، وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل ، وتشمل ٢٥٠ منشأة صناعية عاملة ، وشهدت ضخ حوالى ١٨ مليار دولار جنيها لأعمال البنية التحتية و الطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد ، لافتا إلى وجود ٥ أنفاق ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع .

وأكد " نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس " أن يجرى حاليا تجهيز ٢٠ كم٢ شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة ، وتوفر ٨٠ ألف فرصة عمل ، لافتا أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيا وصناعيا تخدم البحر الأبيض المتوسط و شرق إفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعى يقدم كافة احتياجات المستثمر من البنية التحتية وتقدم الدعم المتواصل لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد ، وذلك فى إطار تحقيق أهداف المشروع وهو خلق فرص استثمارية فى قطاعات صناعية وبحرية ولوجيستية بالمنطقة .

وخلال كلمته ، أوضح اللواء علاء عبد الكريم ، مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للضرائب والجمارك والتجارة ، حوافز ومزايا المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، والحوافز الضريبية والجمركية ، وقواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية ، وكيفية استغلال المستثمر بالشكل الأمثل للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد .

وفى نهاية فعاليات المؤتمر ، تم عقد حوار مفتوح بين محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستشار الهيئة للضرائب والجمارك ، ورجال الأعمال ،وتم طرح العديد من التساؤلات من المستثمرين حول سبل الدعم والتعاون بين الجهات المختلفة و التسهيلات المقدمة المستثمر ، غيرها من الأسئلة لتوضيح الرؤية كاملة للمستثمر الراغب فى إقامة مشروع صناعى بشرق بورسعيد.

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