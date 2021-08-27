نتفليكس تكرم بطل فورمولا1 .. حياة مايكل شوماخر في فيلم وثائقي

تحضر منصة "نتفليكس" لعرض فيلمها الوثائقي المنتظر عن مايكل شوماخر، الذي يشمل لمحات عن حياته الشخصية ومقابلات مع أسرة بطل العالم للفورمولا 1 لـ سبع مرات ومقابلة مع سيباستيان فيتيل، سائق سيارات السباق بـ فورمولا 1.

وفقًا لموقع "أوتو سبورت" من المقرر إذاعة وثائقي شوماخر على المنصة الترفيهية الأولى في العالم في 15 سبتمبر القادم، وسوف يستعرض الفيلم نجاح شوماخر في الفورمولا 1، ويلقى الضوء على جوانب من حياته الخاصة بعيدًا عن الشهرة والأضواء وكيف يتلقى الدعم والمساندة من عائلته.

بدأت الإعلانات والتنويهات عن الفيلم منذ يوليو الماضي، لكن نتفليكس أصدرت الآن المقطع الدعائي الأول للفيلم الوثائقي.

وجاء في المشاهد التشويقية مقابلات مع والد شوماخر وزوجته وطفليه، وشملت أيضًا متسابق من Hass F1 الذي يقول: "عندما أنظر إليه، أعتقد أنني أريد أن أكون هكذا".

شملت المقابلات أيضًا سائق سباقات السيارات الشهير وبطل العالم الرباعي سيباستيان فيتيل، الذي قاد أستون مارتن في الفورميلا 1 ويعتبر أن شوماخر مثله الأعلى خلال مسيرته المهنية.

وصفت سابين كيم، مديرة أعمال شوماخر بأن الفيلم الوثائقي "هدية عائلية لأروع زوج وأب"، مضيفة "أعاد مايكل شوماخر تعريف الصورة الاحترافية لسائق السباق ووضع معايير ومقاييس جديدة، وفي سعيه لتحقيق المثالية والوصول للكمال في عمله لم يدخر جهدًا بل بذل كا مل عنده وكل ما عند فريقه وهذا سر نجاحه الكبير.

فيحظى شوماخر بإعجاب في جميع أنحاء العالم لصفاته القيادية، لقد استطلع تحقيق التوازن بين كونه قياديا وقويا في حلبة السباق وفي العمل وإادة شحن طاقته وإنعاش روحه واستعادة حيويته بين أسرته التي تحبه بشكل جنوني".