شاهد اللحظات الأولى بعد انفجار مطار كابول.. وتفاصيل أعداد القتلى والجرحى

أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين دويا، اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار كابول بـ أفغانستان.

وأكدت قناة "فوكس نيوز" وجود ثلاثة على الأقل من عناصر مشاة البحرية الامريكية بين الجرحى، فيما ذكر مسؤول أمريكي لـ"رويترز" أن عدد الضحايا في صفوف عسكريي الولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وفقا للمعطيات الأولية.

وفقا لقناة روسيا اليوم، أكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".

كشفت مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، عن وصول 30 مصابا و6 حالات وفاة جراء الانفجارين الذين وقعا في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

بينما أكدت صحيفة التايمز البريطانية، أنه لم يسقط ضحايا من الجيش البريطاني، بعد وقوع انفجار بمحيط مطار كابول.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس، عن تقديم تفاصيل الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.