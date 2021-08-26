تخفيض نسب القبول.. تعرف على شروط الإنضمام للكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى ، بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر ‏

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى “الرياضيات – ‏العلوم” وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.‏

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى ، بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر.‏

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة الرياضيات" ‏فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “علمى” والشهادات المعادلة من القسم العلمى ‏، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.‏

كلية الدفاع الجوى

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ‏وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون ‏الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71 % فأكثر.‏

كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم ‏فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر .‏

المعهد الفنى للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة “القسم العلمى” شعبة ‏‏"الرياضيات - العلوم" وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “القسم العلمى” بنسبة ‏مئوية للمجموع 55 % فأكثر .‏

وسيتم تطبيق التخفضيات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص ‏

يأتي ذلك فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية وفى ضوء النتائج ‏والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من ‏تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة.

الشروط العامة للقبول

= أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس

= ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى

= أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 فقط.

= أن يكون الطالب مقيداً بأحدى الجامعات او المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق

= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

= أن يكون الطالب حسن السير والسلوك

= أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى

= ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية

= ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

= ألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم "عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى

158 سم كحد أدنى"

= أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية

= أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار

= أن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من إرتفاع “ 7.5 متر” بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز .

= أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى “كشف الهيئة” وكذلك إختبار المعلومات العامة

= أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى “اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى”.

= أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل “التحاليل التخصصية المتقدمة” ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

= أن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية

= أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس “المعاهد العليا – الأكاديميات”

= أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الاقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعه بنفس الشروط والضوابط إجتياز السباحة شرط خاص بإختبارات الكلية البحرية .

وقد تم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من الاحد 25/7/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.

وحرصاً على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ للإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت tansiq.mod.gov.eg إعتباراً من يوم السبت 10/7/2021 وحتى يوم الثلاثاء 7/9/2021.