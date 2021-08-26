عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: الأولوية لإجلاء أكبر عدد من الأشخاص من كابول

الناتو
الناتو

 أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن قوات الحلف يجب أن تواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول رغم الهجوم الإرهابي المروع.


وأكد ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ - أنه بعد انفجارين أوقعا ضحايا في محيط مطار كابول، فإن الأولوية تبقى لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بر الأمان بأسرع ما يمكن.


يأتي هذا في وقت كان قد كشف فيه مسؤول بحلف الناتو أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان كابول.


وأوضح أن عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، وعدم الرغبة في وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو كابول ستولتنبرج ينس ستولتنبرج

ترشيحاتنا

أول تعليق من السعودية على تفجير مطار كابول

آبل تطرح طرازات iPhone 13 الأربعة للبيع في هذا الموعد ..مميزاتها

دكتوراة ولا فنكوش| جهات رسمية تكذب محمد رمضان.. وتحرك قضائي ضده

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

الأزهر ينهي مشاركته بالمرحلة الأولى من"مصر أولا.. لا للتعصب" ..صور

هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

ورطة محمد رمضان |الثقافة اللبنانية تفضح المسكوت عنه في الدكتوراه المزيفة لـ«نمبروان»

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بعد مزاعم حصوله على الدكتوراه .. تحرك قضائي ضد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ