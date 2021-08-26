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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيان رسمى.. نقابة الممثلين بلبنان تكذب محمد رمضان: لم نمنحه أي ألقاب

محمد رمضان
محمد رمضان

كذبت نقابة الممثلين فى لبنان الفنان محمد رمضان بعد ان نشره الحصول على لقب سفير الشباب العربى . 

 

وأصدرت نقابة الممثلين فى لبنان فى بيان رسمى منذ قليل مؤكدة انها لم تمنح اى فنان اى لقب منذ إنشائها . 

 

 

السفارة الالمانية : 

 

وكانت قد كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

 

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

 

وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".

بعد مزاعم حصوله على الدكتوراه .. تحرك قضائي ضد محمد رمضان

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ووجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي.

 

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفيرالشباب العربي.

يذكر ان أشعل محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائي في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان نقيب الممثلين الشباب العربي المركز الثقافي الألماني بلبنان سفيرالشباب العربي

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