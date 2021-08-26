التعليم العالي تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد

كشف عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات، قائلا: العام الدراسي سيبدأ في 9 أكتوبر القادم.



وأضاف “عادل عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أن المرحلة الثانية للتنسيق سيتم الإعلان عنها بعد يومين من إعلان نتيجة المرحلة الأولى، موضحا أن الوزارة تتابع خطة تطعيم أساتذة الجامعات والعاملين باستمرار.



وأكمل: المدن الجامعية بدأت في وضع خطط لتطعيم طلاب المدن الجامعية فور دخولهم.



وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ شراكات مع الجامعات الدولية من أجل توفير نظم تعليمية جديدة يحتاجها سوق العمل، مسترسلا: قمنا بإضافة أقسام جديدة لكليات الحاسبات والمعلومات.



وأوضح أن وزارة التعليم اتاحت على موقعها الإلكتروني قائمة تحتوي على كافة الجامعات المصرية، وذلك للتعرف على كل جامعة وبرامجها المتاحة.