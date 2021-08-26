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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عطاء لا ينضب.. مساعدات سعودية لـ فيتنام وتشاد واليمن

صدى البلد

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات طبية ووقائية لجمهورية فيتنام لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

 

وقام بتسلم المساعدات نائب وزير الصحة الفيتنامي ترلنغ كووك كنغ، وذلك في العاصمة هانوي.

 

وعبر كنغ عن شكر وامتنان حكومة فيتنام لحكومة المملكة العربية السعودية على الوقوف معها ومساعدتها في مواجهة الوباء.

 

يأتي ذلك امتدادًا للمساعدات التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

 

كما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة باليمن خدماته العلاجية لـ 1,382 مستفيدًا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

 

وراجع قسم التسجيل والفرز 667 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 31 شخصًا، وعيادة التنويم 17 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 667 شخصًا.

 

كما راجع قسم المختبر 267 شخصَا، وقسم المصابين بالأوبئة 667 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 186 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، فيما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

 

وفي إطار متصل، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، وذلك بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة.

 

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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