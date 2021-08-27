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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات عالية الأداء .. جاجوار تكشف النقاب عن XE و XF |صور

بقدرات عالية الأداء
بقدرات عالية الأداء .. جاجوار تكشف النقاب عن XE و XF

كشفت شركة جاجوار الإنجليزية ورائدة صناعة السيارات حول العالم عن النسخة XE و XF، وذلك بعد أن اضافت قدرات عالية الأداء تحمل اطلالة ار ديناميك بلاك القوية، إلى جانب التصميم الخارجي المميز الذي يحمل الكثير من المفاهيم الفريدة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية وبرامج الرفاهية، وعناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

مواصفات السيارة جاجوار XE و XF

دعمت السيارة بمحرك سعة 2000 سي سي، يمتنع بقدرات هجينة، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 430 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات ترسل السرعة إلى منظومة الجر الخلفي.

ومع هذه القدرات الفنية تتمكن النسخة جاجوار XE في التسارع والانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 5.6 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة.

أما عن قدرات السيارة جاجوار XF من ناحية التسارع فتنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.8 ثانية،/ بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 4.9 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم/ساعة.

ودعمت النسختين من الداخل بالعديد من وسائل التحكم مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع مقصورة رياضية فاخرة تضم العديد من اللمسات الانيقة، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب تصميم خارجي مميز يرتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة.

أسعار السيارة جاجوار XE و XF

تبدأ أسعار السيارة جاجوار XE مع حزمة D200 ار ديناميك بلاك بقيمة قدرها 45.962 دولار، بينما تأتي النسخة XF مع تجهيزات RWD ار-ديناميك بلاك بقيمة تقدر بـ 51.544 دولار.

جاجوار جاجوار XE جاجوار XF

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