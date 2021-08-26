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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء الدورات المجانية للتدريب العملي على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

صدى البلد

بدأت صباح اليوم بأبراج وزارة  المالية الدورات المجانية التى تعقدها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة MTS للتدريب العملى على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الإستفسارات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI  للسادة المستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات.

ونظرا للإقبال الشديد والغير مسبوق على هذه الدورات فقد تم نقل المحاضرات لمسرح وزارة المالية كما تقرر أن يكون حضور الدورات القادمة بالحجز المسبق ووفقا للجدول الذى سيتم إعلانه قريبا .

وقام الأستاذ عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العامة والإتصالات بمصلحة الجمارك بتفقد أعمال الدورات اليوم ونقل للحاضرين شكر وتحيات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات والتى تعكس مدى الوعى والإلتزام والمشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI  بحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية .

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضى ثم تبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر 2021 .

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات حتي 2021/9/30 وذلك لمدة ساعتين وحسب الجداول ، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس ببرج 4 الدور الأول .

للإستفسار عن أية معلومات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يرجى التواصل عبر الخط الساخن 15460 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

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