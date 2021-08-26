حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي ستجمع بينهما في ختام منافسات الدوري المصري، الذي توج الأبيض بلقبه للمرة الـ13 في تاريخه.

ومن المقرر، أن يتولى الحكم محمود عاشور إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، على أن يُعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد توفيق مساعد ثاني، وأبوبكر عبد الحي حكمًا رابعًا، فيما يتواجد في تقنية الفار، الحكم صبحي العمراوي، ويُعاونه مصطفى الشهدي.

من المقرر، أن تُقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت، الذي حصد الأبيض لقبه للمرة الـ 13 في تاريخه.

تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 24 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وهُزم في مباراتين.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وهُزم في 11 مباراة، وضمن رسميًا البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل.