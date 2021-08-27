حل اللغز .. إسعاد يونس تكشف عن ضيوف الحلقة المقبلة من صاحبة السعادة

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن حل اللغز الذي حير متابعي برنامجها صاحبة السعادة خلال الساعات الماضية حول أسماء ضيوف الحلقة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للفنانة إسعاد يونس على تطبيق انستجرام، فيديو يظهر ضيوف الحلقة المقبلة من البرنامج المذاع على فضائية دي ام سي.

وكان حل اللغز لصاحبة الصورة الأولى ضيفة حلقة الاثنين المقبل، هي الفنانة سينتيا خليفة التي شاركت في رمضان الماضي بمسلسلي حرب أهلية وضد الكسر.

تضم الحلقة أيضا نجوم مسلسل نجيب زاهي زركش ومن بينهم الممثل محمد محمود، إلى جانب الفنان محمد سليمان والطفل سليم مصطفى.

نشرت الفنانة اسعاد يونس صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت إسعاد يونس وهى تشوق متابعيها حول ضيفتها القادمة فى برنامجها صاحبة السعادة، وعلقت قائلة: " يلا نلعب شوية.. الضيفة الجميلة دي من ضيوف حلقة يوم الاثنين عارفينها؟#صاحبة_السعادة #إسعاد_يونس".

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس روجت لفيلمها الجديد "200 جنيه" المقرر طرحه بدور العرض اليوم “الأربعاء” 25 أغسطس الجاري.

ونشرت إسعاد يونس إعلان الفيلم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فيلم ٢٠٠ جنيه.. من 25/ 8 في دور العرض.. يارب يعجبكم".