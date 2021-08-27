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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر ينشر صورة له مع بيبو ويوجه رسالة

صدى البلد

شارك رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. 

وظهر فرج عامر رفقة محمود الخطيب في سهرة جمعت بينهم وعلق فرج عامر قائلا "‏الكابتن محمود الخطيب دائما منور ".
 

يذكر أن  فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قال إنه كان لديه أمل كبير في فريقه للتواجد بالمربع الذهبي، وهو ما تحقق بالفعل، موضحًا أن الفريق السكندري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، فضلًا عن جهاز فني مميز بقيادة أحمد سامي.

وأضاف فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه أرسل شكوتين إلى اتحاد الكرة، لم يتم الرد عليهما، بشأن أحقية مشاركة فريقه بالكونفدرالية، مضيفًا «الجبلاية لم ترد على أي خطابات أرسلها وسأصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية».

واستكمل تصريحاته «علاقتي بحسن حمدي رئيس الأهلي السابق، أحد أساطير النادي، رائعة للغاية، بخلاف علاقتي المميزة للغاية مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي يعد واجهة مشرفة لمصر، كونه يمثل الوطن أمام العالم».

وتابع فرج عامر «الحديث عن علاقتي بحسن حمدي وحسن مصطفى ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، كلام سيء ولا يمكن النزول إلى مستواه.. أنا علاقتي بالزمالك مميزة للغاية ووافقت على بيع لاعبين للأبيض أكثر من الذين تم بيعهم للأهلي».

وواصل تصريحاته «لم نستغل كريم بامبو عندما انضم إلى الفريق قادمًا من الأهلي، وكنت أتمنى أن يستمر بالفريق وقتها، والآن أتمنى انضمامه كونه سيمثل إضافة قوية للفريق، لكن لا أستطيع التفاوض معه في ظل الموقف الذي يعاني منه فريقه وهو ما قد يؤثر عليه حال التفاوض معه».

واختتم فرج عامر «خلال الفترة المقبلة سنتعاقد مع صفقات جيدة و«ظريفة» ورغم كونها غير معروفة إلا أنني أتوسم فيهم خيرًا وأتوقع نجاحهم مع الفريق».

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