بارالمبياد طوكيو .. حمدتو وفايزة محمود يتعرضان لـ هزائم أمام بطلي الصين والسويد

هزم إبراهيم حمدتو نجم منتخب تنس الطاولة امام بطل الصين في منافسات فردي رجال تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو بنتيجه 3-0.



كما تعرضت فايزة محمود نجم منتخب تنس الطاولة لـ الهزيمة امام بطلة السويد في منافسات فردي سيدات تنس الطاولة بنتيجة 3-0.

بارالمبياد طوكيو ..هنا أحمد تخسر ثاني مبارياتها في دور مجموعات تنس الطاولة



تلقت هنا أحمد لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي الخسارة الثانية لها في دور المجموعات ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو”.

وخسرت هنا أحمد أمام ريبيكا جوليانا لاعبة منتخب استراليا بنتيجة 3-0 حيث جائت نتيجة الأشواط كالآتي : 11-6 و 11-7 و 11-3.

وكانت هنا احمد خسرت في المباراة الأولي أمام الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو بنتيجة 3-0 وجائت نتيجة الاشواط كالاتي :11-6 و11-4 و11-6.



ويذكر أن هنا لعبت المباراة وهى مصابة بشرخ فى قدمها بعد أن تعرضت للإصابة خلال رحلة السفر الى طوكيو ، لكنها تحاملت على نفسها واكملت المباراة، وحرص محمد سكر مدرب المتتخب على توجيه اللاعبة طوال اللقاء.

وأكد حسام الشوبرى المدير الفنى لمنتخب تنس الطاولة أن هنا تحاملت على نفسها خلال المباراة.

وحرص إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية ومحمد يحيى يوسف عضو المجلس ودكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومسئول الوفد الحكومى على متابعة المباراة وتشجيع هنا حامد خلال اللقاء.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016، شاركت البعثة المصرية بـ 45 رياضيا بواقع 34 لاعبا و11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات

