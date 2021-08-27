بالصور .. "علي الحجار" يطرب جمهور مسرح الزمالك بسهرة غنائية 3 ساعات

خطف الفنان الكبير علي الحجار قلوب جمهوره بالقاهرة عبر سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك.



وروى الحجار عطش محبيه لصوته عبر تقديمه أكثر من 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من روائع أعماله القديمة جدا والجديدة، مثل "في قلب الليل" و"مسألة مبدا" و"الزين والزينة"، مرورا باغنيات "على قد ما حبينا" و"من غير ما تتكلمي" و"عم بطاطا"، مع تلبيته لمطالبات الجمهور بأغنيات معينة، من بينها "غوايش" و"عارفة" و"الليل وآخره".

كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بتوليفة مميزة من أغنيات ألبومه الجديد منها "أسيبك ليه"، وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقي أغنيات الألبوم المنتظر الذي يضم في جعبته 17 أغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

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