القصة الكاملة لأزمة شهادة دكتوراة محمد رمضان وتعليق الجهات المختصة

تسبب الفنان محمد رمضان في حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما وجه رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: “شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

السفارة الألمانية ترد

كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، مساء الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".

ومن جانبه، قال رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء فى لبنان فريد بوسعيد، إنّ «النقابة ليست لها علاقة بمنح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية وقانونياً لا يحق للنقابة إعطاء هذه الدكتوراه بحسب النظام الداخلي».

وأشار إلى إنه «طلب من منظمي الاحتفال والمركز الألماني إصدار بيان يوضح إخلاء مسؤولية نقابته عن هذا التكريم وهذه الدكتوراه، وأعطاهم مهلة حتى الاثنين وإلا سيلجأ الى القضاء بشكل رسمي».

الثقافة اللبنانية ترد

ومن جانبه، أكد عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار»، أنّ «الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرّمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرّمين».

وأوضح أنّ «دور الوزارة في هذا التكريم لم يتعدَّ دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير»، لافتًا إلى أنّ «وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد».

أما جهاد الأطرش، نقيب الفنانين والممثلين المحترفين، قال لـ«الشرق للأخبار»، إنه «فوجئ بتكريم رمضان وعرف به عبر وسائل التواصل فقط، مستغرباً أن يكون من حق مركز ثقافي إعطاء دكتوراه فخرية إذ أن هذا اللقب له قواعد وأسس ونحن سنستشير محامينا لنتصرف بهذا الخصوص».

نقابة الممثلين في لبنان

أصدرت نقابة الممثلين في لبنان، بيانًا صحفيًا مساء الخميس 26 أغسطس، بعد مزاعم الفنان محمد رمضان بحصوله على الدكتوراة الفخرية من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.

وأردف نعمة بدوي -نقيب الممثلين في لبنان- بالبيان الصحفي، ردًا على محمد رمضان قائلًا: «تداولت المواقع الصحفية الألكترونية ما نشره الممثل و المغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت و تحديدا في مهرجان يحمل اسم (افضل الدولية ) اقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية و نقابة ممثلي المسرح و الأذاعة و التلفزيون و نقابة محترفي الموسيقى و الغناء في لبنان و منح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل و الأداء الغنائي».

وتابع البيان: «يهم نقابة ممثلي المسرح و السينما و الإذاعة و التلفزيون في لبنان ( نقابة الممثلين) ان توضح للرأي العام اللبناني و المصري و العربي انها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب و لا من بعيد و هي ليست الجهة المخولة منح القاب سفراء أو غيرها من الألقاب , كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم اول نقابة في لبنان و العالم العربي منذ نشأتها عام 1948 انها لم تمنح اي لقب لأي فنان لبناني او عربي عبر تاريخها و بالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا و تاريخها في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني و دعمه و قيام افضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة»