ضبط طن برجر فاسد داخل مصنع لحوم بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 7٫06 طن " دهون حيوانية - سميد - برغل – صويا مجروشة ") بدون مستندات "مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، 1طن برجر " منتج نهائى " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك (مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.