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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 27-8-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة 27- 8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و 15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.49 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.61 جنيه للبيع و21.41جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.27 جنيه للبيع 49.31  جنيه للشراء.

 

العملات الاجنبية سعر الدولار الدولار سعر اليورو اخبار التوك شو

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