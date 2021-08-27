اجتماع مع عدد من المسئولين استعد لموسم السيول والأمطار بشمال سيناء

عقد الاجتماع التنفيذي لرؤساء القري والساده مديري الإدارات الخدميه والإدارات الداخلية بمركز ومدينة الحسنة، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ، استعدادا لموسم السيول والأمطار ،تأكيدآ لتوجيهات محافظ شمال سيناء ، بضرورة التواصل المستمر والمتابعة لضبط العمل بالقري وذلك لتحقيق مصالح المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستعداد لموسم السيول.



وقد تم الاستماع إلى مطالب وإحتياجات القري للوقوف عليها والعمل علي تلبيتها وعرض آخر مستجدات الأعمال المكلفين بها الساده رؤساء القري لتوفير متطلبات المواطنين بقري المركز والمدينة.



وتقرر خلال الاجتماع، بإلاستعدادآ لموسم السيول والأمطار، حيث يقوم مدير إدارة الأزمات بمركز الحسنة بالتعاون مع مدير الإدارة الزراعية بالحسنة والتنسيق مع رؤساء القري بعمل تقرير عن السدود سد الكرم وسد الروافعة وجميع السدود بمركز ومدينة الحسنة والتنبيه علي المواطنين بعدم التواجد في مخرات السيول والأمطار.

وطالب مدير الإيرادات بتجهيز كشوف بالربط المالي لكل قرية والتنبيه علي السادة رؤساء القري بسرعة تحصيل المتأخرات علي المساكن الحكومية والخاصة.

وطالب مدير الإدارة الهندسيه بمركز الحسنه بمخاطبة المواطنين ومخاطبة شركة الكهرباء بسرعة تركيب العدادات الكهربائية لجميع المحلات بالمدينة والقري التابعه لها وكذلك الوحدات السكنية بمركز الحسنه

وشدد علي جميع الساده رؤساء القري بضرورة متابعة جميع المشاكل التي تخص المواطنين في كل قرية والعمل علي حلها خاصه المياه والكهرباء ومتابعه برنامج المياه والتأكد من وصولها لجميع الأهالي .

القوافل الطبية

كما تقرر قيام مديري الإدارات الخدميه بمركز ومدينة الحسنه بتحضير كشوف بأسماء العاملين بجميع الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة وذلك لمخاطبة مدير الإدارة الصحية بالعريش، للدفع بالقوافل الطبية لتطعيم جميع العاملين بالإدارات بمركز ومدينة الحسنه ، وذلك لضرورة أخذ القاح بعد إلزام جميع المواطنين بالقطاع الحكومي والموظفين في مختلف جهات الدوله بالحصول علي لقاح كرونا قبل شهر أكتوبر المقبل ٠

و أوضح اللواء بأن القاح هو الوسيله الأمنه والذكية لتقليل من مخاطر الإصابة بالعدوى فبدون اللقاح نكون معرضين لخطر الإصابة بعدوي كوفيد 19 والذي قد يكون مهددآ للحياه وذلك لحماية أنفسنا وحماية من حولنا

