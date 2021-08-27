وزنه يعادل 3 حبات أرز| دخول روبوت خنفساء إلى موسوعة جينيس.. صورة

أخف روبوت زاحف في العالم

دخل روبوت يحاكي حركة ووزن الخنفساء موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب أنه أخف روبوت زاحف في العالم حيث يبلغ وزنه 88 ملليجرام، أي ما يعادل 3 حبات أرز.

وأوضح موقع «يو بي آي» أن الذي اخترع الروبوت الخنفساء، بيريز آرانسيبيا، الأستاذ بجامعة واشنطن، وجعله يعمل بالكحول ويستخدم تدفق الهواء والهواء المضغوط في الحركة.

قدرات هائلة لروبوت الخنفساء

ويمكن للروبوت الذي يماثل حجمه الخنفساء الحقيقية أن يتسلق المنحدرات، ويتنقل عبر أنواع مختلفة من الأسطح وينقل أشياء يصل وزنها إلى 2.6 ضعف وزنه.

الهدف من الروبوت الخنفساء

ونبه مبتكر الروبوت الخنفساء أن هدفه الأساسي هو استخدامه لحل المشكلات الهندسية عن طريق محاكاة قدرات الكائنات الطبيعية.

الروبوت الخنفساء

روبوت كوري يغيّر لونه كالحرباء

من المعروف أن الحرباء تغير لونها باستخدام عضلاتها لتوسيع وتقليص بلورات صغيرة على الطبقة العليا من جلدها، لكن من الصعب تكرار هذه التقنية مع التكنولوجيا.

وأثبت علماء جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية العكس، حيث اخترعوا روبوتًا يمكنه محاكاة قدرات الحرباء المتغيرة وحركتها، فيتغير لونه حسب لون البيئة المحيطة به.

الروبوت الكوري

كيف يعمل الروبوت الكوري؟



واستخدم العلماء نهجًا مختلفًا لتحقيق ذلك عن طريق طبقة بلورية سائلة رفيعة تغير الألوان بناءً على درجة الحرارة، حيث كدس الباحثون عدة طبقات من سخانات الأسلاك النانوية تحت الطبقة البلورية.

واحتوت طبقات الأسلاك النانوية على أنماط مختلفة، تتراوح من النقاط إلى الشبكات، فتخلق طبقات التسخين الانتقائي أنماطًا ملونة تساعد الروبوت على تقليد بيئاته المحيطة بشكل أفضل.

ووفقًا لمجلة «Nature Communications» العلمية، استخدم العلماء معلومات من مستشعر ألوان مثبت على الروبوت، حيث يمكن لـجلد الحرباء الاصطناعي تغيير لونه لمطابقة الخلفيات في الوقت الفعلي.