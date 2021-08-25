ارتدي الكمامة.. تجربة عملية على الهواء لـ عمرو خليل مع روبوت|فيديو

أجرى الإعلامي عمرو خليل تجربة عملية على الهواء بالوقوف أمام روبوت كيرا من أجل التعرف على قدرات الروبوت في تحديد ما إذا كان يرتدي الشخص كمامة أم لا.

وطلبت الروبوت كيرا من عمرو خليل ارتداء الكمامة وقام الروبوت بقياس درجة الحرارة الإعلامي عمرو خليل .

وكشف المهندس محمود الكومي، تفاصيل اختراعه لـ روبوت كيرا الطبي الذي يقدم خدمات طبية ، خلال استضافته في برنامج “ من مصر ” المذاع على قناة “ سي بي سي ”.



وقال محمود الكومي :" أنا خريج كلية الهندسة جامعة طنطا قسم ميكاترونيكس ولديّ خبرة في مجال الروبوت منذ 12 عاما، مضيفا:" اول روبوت عملته كان يستهدف مساعدة المعاقين ".

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وأضاف محمود الكومي :" استهدف اختراع وابتكار روبوت لخدمة البشرية وحضرت دراسات عليا في مجال ابتكار الروبوت".

وتابع محمود الكومي :" الروبوت كيرا الطبي يمكنه أن يقوم بالتشخيص الطبي المبكر لأمراض السرطان ، وقياس الوظائف الحيوية في الجسم وقياس درجة الحرارة ".