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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

نتيجة تظلمات الثانوية
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 مازال بعض طلاب الثانوية العامة في انتظارها بفارغ الصبر على أمل ان يتم الحصول على درجات زيادة ترفع المجموع النهائي لتساهم في دخول الكلية المرغوب فيها 

وفي هذا الاطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية إرسال نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021  للطلاب تتم إلكترونيا ، مشيرةً إلى أن إعلانها يتم تباعا حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم 

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مفاجأة صادمة بشأن تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

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إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2021 .. التعليم: أعداد المتظلمين تقترب من نصف المليون لأن “كله مجاناً”.. واستمرار إعلان النتائج حتى 13 سبتمبر 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن نتيحة تظلمات الثانوية العامة 2021  تعلن على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وهو :  https://tazalom.emis.gov.eg

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 يكون موضحًا فيها : سلامة الورقة ونسبتها للطالب والدرجات الحاصل عليها

وقالت وزارة التربية والتعليم : يعاد تصحيح ورقة الطالب في تظلمات الثانوية العامة 2021 يدويًا إذا تطلب الأمر.

وقد أغلقت وزارة التربية والتعليم ، باب تتلقي تظلمات الثانوية العامة 2021 ، بعد ان استمر مفتوحا لمدة اسبوعا كاملا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 

ووصل عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 ، وفقا لتصريحات مسئولي وزارة التربية و التعليم ، إلى قرابة الـ 500 ألف طالب وطالبة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة 2021 ، استغلوا فكرة إتاحة تظلمات الثانوية العامة 2021 بالمجان لأول مرة هذا العام ، وقدموا تظلمات فى جميع المواد التي لم يحصلوا فيها على المواد النهائية ، خاصة بعد أن اكتشفوا ان آلية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونية عبر الانترنت ولا تحتاج لأي مجهود.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  أي طالب ثانوية عامة في مصر ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2021 أحقيته في درجات زيادة غير محسوبة، سيتم فوراً منحه حقه كاملاً.

 

خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368 

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