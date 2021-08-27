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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لرفع الاشغالات وتحقيق الانضباط

حملة مرافق مكبرة بشارع بورسعيد وميدان المجذوب بأسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه  تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة بشارع بورسعيد وميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الحملات الدورية التي يتم شنها لتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق لافتاً إلى العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات. 

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ووجه محافظ أسيوط  رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع وشن حملات إشغالات لرفع مخالفات الباعه الجائلين والمحال التجارية التي تتعدى على الشوارع والميادين ما يتسبب في أزمات مرورية وازدحام على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع.


وأوضح محمد البشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة مرافق بشارع بورسعيد بمنطقة القيسارية وميدان المجذوب لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وفتارين الأطعمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للباعة الجائلين وتوجيه إنذرات لأصحاب المحلات المخالفة بالإلتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية .

وذلك بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب والعقيد تامر حامد مدير قسم شرطة المرافق ومسئولي الإشغالات والمرافق مؤكداً على استمرار هذه الحملات وشنها دورياً لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط بالتنسيق بين إدارة المرور وشرطة المرافق ومسئولي الإشغالات مع تحرير محاضر للمخالفين لتحقيق وايجاد سيولة مرورية وحفاظاً على الوجه الحضارى والجمالي.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حي غرب أسيوط حملة مرافق واشغالات ميدان المجذوب شارع بورسعيد

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