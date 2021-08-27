ريهام سعيد بصحبة ابنتها من أحدث جلسة تصوير

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها بـ صورة لها مع ابنتها من أحدث جلسة تصويرهما ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ريهام سعد قائلة “ Family ”.

وتشارك ريهام سعيد في مسلسل “وادي الجن”، الذي يشارك به عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

ويشهد المسلسل مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.