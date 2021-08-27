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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بلقيس
بلقيس

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

تألقت بلقيس فتحي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة عصرية و متناسقة مع الأجواء الصيفية.

 

ظهرت بلقيس حافية القدمين، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على بعض القطع البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، فاجأت بلقيس متابعيها بخصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

طرحت الفنانة بلقيس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أغنيتها المصرية الجديدة “ دبلوماسى”.

 

وتعد أغنية بلقيس الاولى لها فى الغناء باللهجة المصرية ، وهى من كلمات: عزيز الشافعي 

الحان: عزيز الشافعي  ، توزيع: جلال حمداوي  ، مكس وماستر: جلال حمداوي ، إخراج: علي أبو طالب

 

تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة على يوتيوب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

 

بلقيس أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بسبب قرارها المفاجئ برفع دعوى خلع على زوجها ، ويرصد صدى البلد تفاصيل انفصالها عن زوجها.

 

بلقيس تعلن عن رفعها قضية خلع :

فاجأت بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

وقالت "رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه"، جاء ذلك "، ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

زوج بلقيس يرد :

خرج رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي عن صمته للمرة الأولى، منذ إعلان زوجته رفع قضية خُلع رسمياً عليه في المحاكم الإماراتية ، رافضاً التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

 

وقال في مقابلة لموقع "الإمارات نيوز": "هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج".

 

كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً "أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً".

 

وأشار سلطان إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكدا أنه لن يتحدث أبدا عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته.

 

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