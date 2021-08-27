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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عن الوفاء

بث مباشر .. شعار صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين

تنقل الفضائية المصرية، بث مباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الوفاء وحفظ الجميل".

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي السياق ذاته كلف  الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف  الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين، ويحل قارئا لقرآن صلاة الجمعة الدكتور أحمد نعينع.


على  جانب آخر يعقد وزير الأوقاف اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالقليوبية قبل صلاة الجمعة بمكتب  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، كما سيتم توزيع 4000 كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.


وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانًة وترميمًا، اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

إضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م أكثر من 1800 مسجد.


والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة :


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف بني سويف
1. النور – كفر بني علي سمسطا


مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. أبو منقار  الكبير – مركز الفرافرة
3. الوهاب – مركز الفرافرة
4. السيدة خديجة – مركز الخارجة


مديرية أوقاف الغربية
5. الرحمن أبو نابت – عزبة أبو نابت – مركز زفتى
6. النور البغدادي – مركز المحلة الكبرى


مديرية أوقاف القليوبية
7. العتيق – كفر العمار - برشوم
مديرية أوقاف البحيرة
8. أبو طوبال – القبلي – المنشية الإبراهيمية - دمنهور
9. خالد بن الوليد – عسران الشرقي – النوبارية


مديرية أوقاف أسوان
10. كشتمنة شرق نصر النوبة – إدارة كلابشة  
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:


مديرية أوقاف الغربية
1. فاطمة حسانين – منشية جنزور – طنطا ثاني


مديرية أوقاف الإسكندرية
2. العلا الغربي بالنهضة عامرية أول

خطبة صلاة الجمعة مسجد الإمام الحسين الوفاء الأوقاف

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