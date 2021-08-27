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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافق.. مالك كريستال بالاس السابق يفتح النار على مدرب بيرنلي بسبب صلاح

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

شن سيمون جوردان مالك كريستال بالاس السابق هجوما عنيفا على شون دايش المدير الفني لفريق بيرنلي، بسبب تصريحات ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

كان يورجن كلوب هاجم فريق بيرنلي بسبب تدرخلات لاعبيه العنيفة على لاعبي ليفربول، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وما أثار غضب شون دايش.

وقال مالك كريستال بالاس السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو:" على دايش أن يتذكر ما يقول، لقد سبق وأن وصف محمد صلاح بالغطاس".

وتابع مالك كريستال بالاس السابق:" أعتقد أن دايش سيجد صعوبة في التعبير عن كرهه للطريق التي يلعب بها فريقه، والتي تعتمد على العنف والقوة البدنية، أكثر من الجانب الفني".

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وأكمل:" شون دايش منافق، لأنه لا يرى ماذا يقول عن الآخرين لقد سبق واتهم صلاح بالغطس، في حين يغضب من تصريحات كلوب ضد لاعبيه".

يذكر أن فريق ليفربول فاز على بيرنلي بهدفين دون رد، سجلهما جوتا وساديو ماني.

 

أول تعليق من ليفربول بعد إعلان ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

 

في سياق آخر، أكد مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر لها، 1 سبتمبر المقبل، رغم تواجده ضمن قائمة الفراعنة.

وقال مات ماكان في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أمس الخميس: سبق وأن أعلنا عدم مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا".

وتابع ماكان:" مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، تعنى أنه سيخضع للحجر الصحي، لمدة 10 أيام فور عودة  إلى إنجلترا، في أحد فنادق المطار، لن يكون مسموحا له حتى بالحجر المنزلي".

وعن موقفه من المشاركة أمام الجابون،:" نحن واضحون، ليس لدينا مانع في سفر محمد صلاح إلى بلد غير متواجدة في القائمة الحمراء، لذلك يمكن أن تسأل اتحاد الكرة عن موقف صلاح من لقاء الجابون".

 

وجاءت قائمة مصر لموجهة أنجولا والجابون كالتالي:

 

 محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

 

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