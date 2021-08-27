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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون الوفاء وحفظ الجميل للنبي الكريم ؟.. خطيب الحسين يجيب

خطبة الجمعة من مسجد
خطبة الجمعة من مسجد الحسين

شرح الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، خلال خطبة الجمعة ، من مسجد الحسين بالقاهرة ، عن "الوفاء وحفظ الجميل"، كيفية الوفاء وحفظ الجميل للنبي الكريم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد الحسين ، إن الوفاء وحفظ الجميل للنبي، يكون باقتداء هديه واحترامه والتأسي بأخلاقه النبيلة وتقدير أصحابه وتوقيرهم ومحبة آل بيته .

وتابع : ومن أرقى صور الوفاء وأوجبها ، الوفاء لمن قرن الله الإحسان إليهما بتوحيده وشكرهما بشكره، فقال الله تعالى (ووَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) منوها الى أن الإحسان إلى الوالدين والوفاء لهما، يكون بالتودد والتلطف والإنكسار لهما.

وأشار إلى أن الوفاء وحفظ الجميل قيمة إنسانية لا يفعلها إلا حر كريم ، لذا وصف الله سبحانه وتعالى صفوة خلقه من أنبيائه ورسله بهذا الخلق، فقال عن إبراهيم "وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ" وقال عن بر سيدنا يحى ووفائه ، في قوله تعالى "وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا".

كما أقر النبي الكريم في مواقف كثيرة يقر بالفضل والجميل لصاحبه أي بكر رضى الله عنه، فيقول النبي "أن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر" وقيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى يقف النبي ويكلم أصحابه ويقر بالفضل لأبي بكر فيقول النبي "ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه بها إلا ما كان من أبي بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة".

وأشار إلى أنه يبنغي علينا أن نتأسى بفعل النبي الكريم ونحفظ الجميل ونصون الود ونعترف بالفضل لأصحاب الفضل.


موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الوفاء وحفظ الجميل".

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الوفاء حفظ الجميل الأوقاف خطبة الجمعة مسجد الحسين

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