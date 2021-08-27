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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تجول النسانيس في الجيزة والمنوفية.. الذعر يسيطر على الأهالي

صدى البلد

"هجوم النانسيس" في حدث فجائي بأكثر من منطقة في مصر، في محافظتين مختلفتين، وكأنه اتفاق بينهم، أنطلقت عدد من النسانيس حرة طليقة هاربة من أماكنها، تلهو وتلعب وتقفز بين الأشجار وكأنها كانت مقيدة.

هل هو حدث كوميدي أم يثير الزعر بين الأهالي، يبدو الأمر عند قراءة الأخبار بهروب نسانيس، مثيرًا للضحك، لكن في طبيعه الأمر فهو يثير الزعر بين أهالي المنطقة المتواجد بها القردة، فمن غير المألوف وجود قردة حرة طليقة تجوب الشوارع، فلا نعرف أفعالها وكيف ستتعامل مع الأهالي المحيطين.

 

قردة حدائق الأهرام

لحظة الهروب

نسانيس حدائق الأهرام

في بداية الأمر فوجئ أهالي منطقة حدائق الأهرام بمشاهدة نسانيس تتجول أعلى شرفات العقارات واعلى الأشجار، ما نشر الزعر بين قانطي المنطقة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات حول الأمر، وقام أخرون من الأهالي بتقديم بلاغات عما شاهدوا.

وبعد إخطار الطب البيطري، والاستعانة بمتخصصين، للتعامل مع تلك النوعية مع الحيوانات وُجد انهما نسناسان أحدهما كبير والآخر صغير، هربوا من منزل مالكهما ولم يتمكن من القبض عليهم.

القبض عليهم

ونجحت في نهاية الأمر محاولات حديقة حيوانات الجيزة وحي الهرم للإمساك بتلك القردة، بنشر مأكولات بها مخدر لهما، ليتمكنوا من القبض عليهم وإيداعها في الحديقة، وتغريم مالك تلك النسانيس 3 آلاف جنيه مقابل الإفراج عنه.

 

فرار جديد للقردة

كلاكيت ثاني مرة.. شهدت قرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، حدث مماثل لمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، لكن هذة المرة يصبح الوضع أسوأ، فعدد القردة الهاربة هذة المرة 25 قرد.

استغلال عطل السيارة

شعر سائق سيارة نقل حيوانات تابعة لإدارة الطب البيطري بالمنوفية، بوجود عطل في السيارة، فتوقف لإستطلاع الأمر، ليعود مكتشفًا هروب 25 قرد كان يحملهم، فأسرع بإبلاغ الجهات المختصة، مصابًا بالذعر والفزع من الموقف.

فزع وسط الأهالي

ظهرت بعض القردة بين قريتي ميت العطف وميت البيضا بـ محافظة المنوفية، ما أصاب الأهالي بالذعر وتداول الأخبار على نطاق واسع ونشر فيديوهات لهؤلاء القردة وهي تتجول على الأشجار داخل القرية، وأخرى لنسانيس وسط الأراضي الزراعية.

تحرك حكومي للسيطرة على الأمر

تحرك على الفور فريق من الطب البيطري التابع لإدارة الباجور، محاولين القبض على القرده الهاربة، لكن دون جدوى، مع استمرار حالات الزعر بين الأهالي والأطفال.

وتم تشكيل لجنه برئاسة السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتتألف من مدير الإدارة البيطرية بالباجور، وأطباء بيطريين، وقوة من رجال الشرطة، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى، للتحقيق في واقعة ظهور قرد صغير بإحدى القرى، ومطاردة الأهالي له حتى تسلق شجرة الكافور، والتحري والبحث عن القرد.

ضبط 24 قرد وهروب الأخير

وفي نهاية الأمر تمكنت القوات والجهات المختصة بضبط 24 قرد، بينما ظل القرد الأخير هاربًا، ومازالت المحاولات مستمرة للقبض عليه وإعادته إلى مكانه، مطمئنًا الأهالي بعدم حدوث أي إصابات.

 

النسانيس هجوم النانسيس حدائق الاهرام الطب البيطري محافظة المنوفية عطل السيارة فزع

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