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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. والري توضح الهدف الرئيسي من تبطين الترع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تابع صدى البلد على مدار الساعة برامج التوك شو على القنوات الفضائية، والتي تناولت العديد من الأخبار والقضايا على الساحة، وأذاعت التقارير المصورة عن الأحداث المحلية والعالمية في مختلف المجالات.

مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-8-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم الجمعة 27 -8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

هبة ماهر توجه تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن كورونا
حذرت الإعلامية هبة ماهر، من عدم التزام المواطنين بـ الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن هذا الأمر سيتسبب فى مشكلات كثيرة.

أستاذ كبد: كورونا سيعيش معنا واللقاح آمن على الحوامل
قال الدكتور حسن حمدي أستاذ الكبد و الأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إن لقاح كورونا سيعيش مع المواطنين، لفترات طويلة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة.

بداية الربيع في مصر.. إيمان شاكر: مع بداية سبتمبر تتحسن الأحوال الجوية
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ولكنها تطمئن المواطنين قائلة: سيكون ارتفاع طفيف لا يزيد عن درجة أو درجتين، سوف يستر حتى يوم الإثنين المقبل، ومن ثم تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى في نهاية الأسبوع.

أستاذ كبد: حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لـ علاج فعال للقضاء على كورونا
قال الدكتور حسن حمدي أستاذ الكبد و الأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لـ علاج فعال لـ القضاء على فيروس كورونا، ولكن يتم تطعيم المواطنين لـ مواجهة الفيروس.

عميد «طب الجلالة»: نضمن نجاح مشوار الخريج المهني
قالت الدكتورة، سلوى دوارة عميد كلية الطب جامعة الجلالة، إن كلية الطب متميزة حيث تقدم برنامج تكاملي في بكالوريوس الطب والجراحة، يعتمد على التعليم المتميز، حيث يتم التطبيق بطرق جديدة وآمنة.

العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو
وجه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: "العالم يتغير في ظل الثورة الصناعية، ويجب على الدولة وجميع دول العالم أن  تواكب هذا التغيير، مصر تقوم بتغيير نظم التعليم، حتى يواكب نظم التعليم المتطورة بجميع الجامعات المرموقة".

نفسي اطلع مهندس طيران.. شاب من ذوي الهمم يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي
خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، فقرة خاصة بعنوان: "أم البطل.. وقصص وحكايات أمهات ساندت أبنائهن لتحدى الإعاقة وتحقيق بطولات رياضية".

تكنولوجيا الفضاء: المناطق ذات المنسوب المنخفض ستتعرض للغرق
قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، إن  هناك مناطق كثيرة ذات المنسوب المنخفض ستتعرض للغرق، موضحا أنه إذا زاد منسوب سطح البحر لمتر فإن دلتا النيل ستفقد 7 آلاف كيلو متر.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الري يكشف الهدف الرئيسي من تبطين الترع
قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إن الوزارة تعمل بمعدلات فوق الممتاز في مشروع تبطين الترع، وتم البدء بـ 7000 م من تبطين الترع، والآن تم الوصول إلى 8750 كم، كاشفا أن السبب الرئيسي في هذه الإنجازات هو المجهود الكبير التي تبذله مهندسي وأجهزة الوزارة.

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