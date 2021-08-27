بأسهل الخطوات .. طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد

ترايفل المانجو والكاسترد من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، و يمكنك تحضير و إعداد ترايفل المانجو والكاسترد في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك.
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد بأسهل الخطوات فيما يلي:
مقادير ترايفل المانجو والكاسترد
كيلو مانجو طازجة مكعبات
1 لتر عصير مانجو
صودا بيضاء
فانيليا
1 علبة قشطة كريمة خفق
1 علبة لبن مكثف للكريم باتيسيير
2 كوب لبن
نصف كوب سكر
4 صفار بيض
ربع كوب نشا
2 ملعقة صغيرة زبدة
قطع مانجو للتقديم
طريقة تحضير ترايفل المانجو والكاسترد
- يسخن اللبن مع السكر على النار
- يخلط صفار البيض مع النشا
- يضاف خليط اللبن إلى خليط البيض
-يوضع الخليط على النار مع التقليب
- تضاف الزبدة ويقلب الخليط حتى الغليان
- توضع طبقة من الكيك فى طبق التقديم
- يسقى بعصير المانجو والمياه الغازية
- تضاف طبقة من الكاسترد بعد ان تبرد
- ثم طبقة أخرى من الكيك ويسقى بعصير المانجو والمياه الغازية
- تخلط الكريمة شانتى مع عصير المانجو والقشطة واللبن المكثف المحلى وقطع المانجو
- تضاف طبقة من خليط الكريم شانتى بالمانجو
- يضاف على الوجه وردات الكريم شانتى وقطع المانجو وتقدم.