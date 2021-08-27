بأسهل الخطوات .. طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد

ترايفل المانجو والكاسترد من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، و يمكنك تحضير و إعداد ترايفل المانجو والكاسترد في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد بأسهل الخطوات فيما يلي:

مقادير ترايفل المانجو والكاسترد



كيلو مانجو طازجة مكعبات

1 لتر عصير مانجو

صودا بيضاء

فانيليا

1 علبة قشطة كريمة خفق

1 علبة لبن مكثف للكريم باتيسيير

2 كوب لبن

نصف كوب سكر

4 صفار بيض

ربع كوب نشا

2 ملعقة صغيرة زبدة

قطع مانجو للتقديم



طريقة تحضير ترايفل المانجو والكاسترد



- يسخن اللبن مع السكر على النار

- يخلط صفار البيض مع النشا

- يضاف خليط اللبن إلى خليط البيض

-يوضع الخليط على النار مع التقليب

- تضاف الزبدة ويقلب الخليط حتى الغليان

- توضع طبقة من الكيك فى طبق التقديم

- يسقى بعصير المانجو والمياه الغازية

- تضاف طبقة من الكاسترد بعد ان تبرد

- ثم طبقة أخرى من الكيك ويسقى بعصير المانجو والمياه الغازية

- تخلط الكريمة شانتى مع عصير المانجو والقشطة واللبن المكثف المحلى وقطع المانجو

- تضاف طبقة من خليط الكريم شانتى بالمانجو

- يضاف على الوجه وردات الكريم شانتى وقطع المانجو وتقدم.