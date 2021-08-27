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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد

ترايفل المانجو والكاسترد
ترايفل المانجو والكاسترد

 ترايفل المانجو والكاسترد من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، و يمكنك  تحضير و إعداد ترايفل المانجو والكاسترد في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك.

 

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ طريقة عمل  ترايفل المانجو والكاسترد بأسهل الخطوات فيما يلي:

 

مقادير ترايفل المانجو والكاسترد


كيلو مانجو طازجة مكعبات

 1 لتر عصير مانجو 

صودا بيضاء

 فانيليا

 1 علبة قشطة كريمة خفق

 1 علبة لبن مكثف للكريم باتيسيير

2 كوب لبن

 نصف كوب سكر

 4 صفار بيض 

ربع كوب نشا 

2 ملعقة صغيرة زبدة 

قطع مانجو للتقديم 


طريقة تحضير ترايفل المانجو والكاسترد


- يسخن اللبن مع السكر على النار

- يخلط صفار البيض مع النشا

- يضاف خليط اللبن إلى خليط البيض

-يوضع الخليط على النار مع التقليب

- تضاف الزبدة ويقلب الخليط حتى الغليان

- توضع طبقة من الكيك فى طبق التقديم

- يسقى بعصير المانجو والمياه الغازية

- تضاف طبقة من الكاسترد بعد ان تبرد

- ثم طبقة أخرى من الكيك ويسقى بعصير المانجو والمياه الغازية

- تخلط الكريمة شانتى مع عصير المانجو والقشطة واللبن المكثف المحلى وقطع المانجو

- تضاف طبقة من خليط الكريم شانتى بالمانجو

- يضاف على الوجه وردات الكريم شانتى وقطع المانجو وتقدم.

ترايفل المانجو والكاسترد مقادير ترايفل المانجو والكاسترد طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد الشيف أميرة شنب طريقة تحضير ترايفل المانجو والكاسترد

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