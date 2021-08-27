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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استفيدوا من قروض الدولة| نداء مهم من وزير الزراعة لـ الفلاحين

وزير الزراعة
وزير الزراعة

 قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر
والمهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والوفد المرافق بزيارة أحد حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط ، وذلك خلال زيارته إلى محافظة الأقصر لتفقد بعض المشروعات الزراعية.


ووجه القصير، خلال مشاركته في مؤتمر تحديث أساليب الري الشكر للقائمين على التجربة وللبنك الزراعي والجهاز المصرفي وقال انه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام أحدث أساليب الري والزراعة التى تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية تقوم وزارة الزراعة بالحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه كما تقوم باستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوى والبذور قليلة استخدام المياه قصيرة العمر وتحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والامراض وتكون لها مردود اقتصادي كبير على المزارعين.

 

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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير مساقي القليوبية للتحول إلى نظم الري الحديث

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الزراعة تدشن المشروع القومي لـ الري الحديث .. فيديو


‏واضاف القصير ان تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط  تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على زراعة القصب في محافظات الصعيد.


‏وناشد وزير الزراعة المزراعين بالاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتى توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري وقال إن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات.


‏حضر اللقاء نواب مجلسى الشعب والشورى وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الاقصر.

الزراعة حياة كريمة وزارة الزراعة مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي محافظات الصعيد الرى والزراعة والزراعة المزراعين

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