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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تزيد من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

أطعمة تسبب الشعور
أطعمة تسبب الشعور بالحرارة في الصيف

في فصل الصيف هناك أوقات ترتفع فيها حرارة جسمك، وتُعرف هذه الحالة بالإجهاد الحراري، وقد يكون الإجهاد الحراري بسبب الحرارة الشديدة أو تناول بعض الأطعمة أو عوامل أخرى، وفي السطور التالية سنقوم بالتطرق إلى أطعمة يجب أن تتجنب تناولها لأنها تسبب في  ارتفاع حرارة الجسم.

 

أطعمة تسبب الشعور بالحرارة في الصيف


وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه مع دخول فصل الصيف يصبح الشعور بالحر ملازمًا خلال كافة أوقات اليوم، حيث أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في تعزيز إفراز العرق ورفع حرارة الجسم.
 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء كالفواكه مثل الشمام والبطيخ والفراولة خيارات جيدة، والخضروات مثل الكرفس والخيار والقرنبيط، مع التقليل من استهلاك الأملاح في الاطعمة.
 

أطعمة تسبب الشعور بالحرارة في الصيف


وقام القيعي باستعراض بعض العادات والأطعمة التي يجب تجنبها لما تسببه من زيادة الشعور بالحرارة في فصل الصيف، والتي أغلبنا لا يعلمها بل ويعتقد بأن تناولها لا يتسبب في الشعور بالحرارة، ومن أبرزها :


1- الإكثار من تناول المكسرات.
2- التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون
3- الإمتناع عن تناول الأكل السريع (fast food)
4- الابتعاد عن قلي اللحوم والدجاج والأسماك.
5- التقليل تناول الكربوهيدرات، والاكثار من تناول السلطات والخضروات لاحتوائها على نسبه عاليه من الماء.
6- استبدال بعض الوجبات الدسمة والسريعة بوجبة خفيفة من الفواكه، مثل: سلطات الفواكه أو تناول طبق من البطيخ ويمكن اضافة الزبادي لـ الفواكه.

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
الصيف الشعور بالحرارة أطعمة تسبب الشعور بالحرارة العرق الأملاح

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