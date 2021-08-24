كيف يمكن تجنب أضرار حرارة الجو؟.. جمال شعبان يقدم نصائح هامة

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، نصائح هامة لتجنب أضرار حرارة الجو في شهر أغسطس بإعتباره أصعب شهور الصيف.

كيف يمكن تجنب أضرار حرارة الجو؟

هناك بعض الإرشادات للوقاية من خطر موجات الحر للناس بصفة عامة، وعلى المرضى الحرص على تنفيذ هذه الإرشادات بدقة تجنبا من حدوث أى مضاعفات نتيجة الجو الحار وهى:

الإكثار من تناول السوائل وعدم الانتظار للإحساس بالعطش، لأن العطش أول درجات الجفاف

والماء هو أفضل مشروب على الإطلاق ويوصى بشرب من 4:2 أكواب فى حالات ارتفاع الحرارة القصوى.