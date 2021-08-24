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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيف يمكن تجنب أضرار حرارة الجو؟.. جمال شعبان يقدم نصائح هامة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، نصائح هامة لتجنب أضرار حرارة الجو في شهر أغسطس بإعتباره أصعب شهور الصيف.

كيف يمكن تجنب أضرار حرارة الجو؟

هناك بعض الإرشادات للوقاية من خطر موجات الحر للناس بصفة عامة، وعلى المرضى الحرص على تنفيذ هذه الإرشادات بدقة تجنبا من حدوث أى مضاعفات نتيجة الجو الحار وهى:

  • الإكثار من تناول السوائل وعدم الانتظار للإحساس بالعطش، لأن العطش أول درجات الجفاف

والماء هو أفضل مشروب على الإطلاق ويوصى بشرب من 4:2 أكواب فى حالات ارتفاع الحرارة القصوى.

  • تناول البطيخ بكميات مناسبة حيث يحتوى على وفرة من الماء بالإضافة إلى احتوائه على مضادات التأكسد.
  • تجنب المشروبات الساخنة والوجبات الساخنة والحريفة.
  • تجنب الكحوليات لأنها تؤدى إلى الجفاف.
  • تجنب إفراز العرق بصورة كبيرة ويمكن تعويضه بشرب العصائر، ولا ينصح بتعاطى أقراص الملح إلا إذا كان الإنسان يمارس عملا أو رياضة بدنية شاقة تؤدى إلى العرق الغزير.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل الشاق أو أداء التمارين الرياضية فى أوقات الذروة وهى من 11 صباحا إلى 3 عصرا، وإذا كان لابد من التواجد خارج المنزل فى هذه الأثناء فيجب تحرى الأماكن الظليلة.
  • عند النزول إلى الشارع يجب استعمال نظارة شمسية وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللون مع غطاء واسع للرأس أو شمسية.
  • إذا كان الإنسان لا يملك جهاز تكييف وشعر بالإجهاد لابد أن يبادر بأخذ حمام بارد أو يقوم بغمر يديه فى ماء جار بارد لمدة دقيقة.
  • احتفظ بالستائر مسدلة والشيش مغلقا أثناء الأوقات الحارة.
  • الأجهزة الباعثة للحرارة مثل الأفران تضيف مزيدا من الحرارة فيوصى باستخدامها فى حالات الضرورة القصوى.
     
أضرار حرارة الجو حرارة الجو جمال شعبان عميد معهد القلب السابق امراض القلب

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