وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات التنمية الشاملة ودعم صغار المزارعين

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر برافين اجرايوال المدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمى من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر .



ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب والاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب



وشملت الأنشطة التي تفقدها الوزير، ما تم تنفيذه في قرية البغدادي في مركز البياضية يمحافظة الأقصر، والتي تشمل محطتين للطاقة الشمسية لري مساحة تصل الى 50 فدان لصغار المزارعين، كما تفقد بعض نماذج للمساقى الفرعية التى تم تطويرها وتصل طولها إلى حوالى 2 كيلو متر ا والتي كان لها مردود إيجابي على المزارعين ، حيث بلغت نسبة الوفرة في المياه اكثر من 20% وكذلك كان لها أهمية فى توفير في استهلاك السولار لدى المزارعين كما أن المحطات الشمسية التي تم تنفيذها تخفض تكلفة ري الفدان طبقا لأقوال المزارعين من 300 جنية للفدان الى 50 جنيها للفدان .

و تفقد وزير الزراعة نموذجين لتوحيد الحيازات المجمعة والمنزرعة باصناف الذرة الرفيعة جيزة 15 وهجين مكة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع التغيرات المناخية وتوحيد الحيازات.

وعقد وزير الزراعة ومحافظ الاقصر لقاءا مع المزارعين، حيث استمع الى رأيهم في التحول الى الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، كما تم الاجابة على عدد من الاستفسارات الخاصة بالمزارعين، والاستماع الى مشاكلهم والتوجيه بحلها على الفور، كما استعرض خلال اللقاء جهود الدولة المصرية، في المبادرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حياه كريمة.



وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية لا تالوا جهدا في دعم صغار المزارعين ودعم الزراعة ودعم قطاع الزراعة لان قطاع الزراعة اثبت انه من القطاعات الأساسية وأحد القطاعات الصلبة التي لم تتأثر بجائحة كورونا، كما وجه شكره لجميع المزارعين الذين الأساليب الحديثة للري، مشيرا الى المبادرة التي تم توقيعها مع وزارة الري ووزارة المالية في مجال تطوير الري الحقلي بقرض حسن بدون فوائد لمدة عشر سنوات.

‏وقال برافين اجرايوال الممثل والمدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في القاهره أن جميع هذه الأنشطة تم تصميمها بما يتناسب مع ظروف جميع المزارعين

حضر الجولة د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات، د السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضى د.علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى د.على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة د.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية

‏وبعض نواب البرلمان ووفد برنامج الاغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر

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