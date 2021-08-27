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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يوضح معجزة إلهية تجعلنا لا نستمع لـ ضربات القلب

السبب وراء عدم سماعنا
السبب وراء عدم سماعنا ضربات القلب

يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين بين 60 و100 ضربة في الدقيقة. بصفة عامة، فإن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة يشير إلى كفاءة أكبر لوظيفة القلب وصحة أفضل للقلب والأوعية. على سبيل المثال، قد يصل معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة لدى الشخص الرياضي إلى حوالي 40 ضربة في الدقيقة.

 

السبب وراء عدم سماعنا ضربات القلب

 

ويمكن قياس معدل ضربات القلب لديك عبر وضع إصبعي السبابة والوسطى على رقبتك إلى جوار القصبة الهوائية، ويمكن فحص نبضك عند رسغك عن طريق وضع إصبعين بين العظم والوتر فوق الشريان الكعبري، والذي يقع في رسغك في ناحية الإبهام.
 

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قد يتساءل البعض لماذا لا نسمع ضربات القلب دائما، والطريقة الوحيدة لسماع دقات القلب هو باستخدام سماعة الطبيب، وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، أن وحدة السمع المركزية الموجودة بالأذن الداخلية تسمي القوقعة بالرغم من إن القوقعة حساسة جدا للصوت،  ورغم  إن الشريان المغذي للقوقعة يحمل أصوات دقات القلب، إلا أنه يجب استخدام سماعة الطبيب لسماع ضربات القلب.

 

السبب وراء عدم سماعنا ضربات القلب



وتابع الدكتور جمال شعبان في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنه من المفترض أن نبضات القلب تنتقل إلى القوقعة فنكون قادرين أن نستمع إلي  دقات القلب في كل الأوقات، ومن ثم قد يحدث  تشويش دائم للسمع .

وأشار شعبان، إلى أن سماع دقات القلب لا يحدث في الظروف الطبيعية، ويرجع ذلك إلى تكوين الشريان المغذي للقوقعة ذي الشكل اللولبي الحلزوني والذي تتضاءل من خلاله ذبذبات دقات القلب الي ان تصبح  خافتة جدا، مما يجعل القوقعة لا تستقبلها، وذلك نقيضا لما كان قد يحدث لو كان الشريان مستقيما فسوف تنتقل من خلاله النبضات دون ان تفقد ترددها.

وأوضح شعبان، أن الطريف في الامر بأن هذا الشكل الحلزوني اللولبي لا يكتمل تكوينه في الجنين، وبإمكان الجنين أن يستمع دوما لنبضات قلبه ويستأنس بها، وذلك بالإضافة إلي نبضات قلب أمه أيضا.

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