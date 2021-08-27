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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب عن انتقال رونالدو لـ مان يوناتيد: شكرا أنكم استجبتوا طلبي

سمية الخشاب
سمية الخشاب

علقت الفنانة سمية الخشاب علي انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك عبر حسابها علي "تويتر".

ونشرت سمية الخشاب صورة وعلقت "‏شكرا ‎@ManUtd_AR علي انكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطه جدا وان شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما احلي جمهور و جلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا احلي ديفلز 🔴🔴🔴"


أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.


النادي الإنجليزي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالصفقة، لكن ما أكدته التقارير الصحفية، أن عودة كريستيانو رونالدو لفريقه السابق كلفت خزائن مانشستر يونايتد 28 مليون يورو ليوفنتوس، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يُقدر بـ 30 مليون يورو لمدة موسمين.


إذًا، عاد كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، عاد لملعب الأحلام “ أولد ترافورد”، عاد للفريق الذي شهد بداية تألقه بعد 12 عامًا من الرحيل.. 12 عامًا لم يستطع الفريق الإنجليزي تعويض غيابه، وعاش مشجعوه على ذكرياتهم مع “ الدون”.


كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل الرحيل عام 2003 لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو، حيث أُعجب بإمكانياته مدرب الشياطين الحمر السابق، السير أليكس فيرجسون.


رونالدو استمر في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم، حقق معهم كل شيء، قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني مقابل ما يقرب من 94 مليون يورو، في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم آنذاك، ليواصل نجاحاته هناك، قبل الرحيل ليوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

 

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