كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره صورة من فيلم موسى

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، متابعيه، صورة له، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من أحداث فيلمه الجديد موسى.



وظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة خلال احداث الفيلم الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض.



ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ضيف شرف فيلم موسى

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .